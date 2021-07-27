ДТЭК Ахметова отсудил у "Укрэнерго" еще 633 милиона

Хозсуд города Киева 15 июля частично удовлетворил иск ООО "ДТЭК Востокэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать в пользу истца 633 млн грн задолженности с учетов пени, инфляционных выплат и 3% годовых.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что "ДТЭК Востокэнерго" мотивировал свои требования тем, что "Укрэнерго" ненадлежащим образом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной у истца балансирующей электроэнергии в период с августа 2020 года по март 2021-го включительно.

В свою очередь "Укрэнерго" настаивало на отсутствии своей вины в просрочке обязательств, поскольку оплачивает приобретенную балансирующую электроэнергию с текущего счета со специальным режимом использования оператора системы передачи. В связи с этим оплата осуществляется после поступления средств на этот счет от других участников балансирующего рынка.

Однако суд указал, что договор, заключенный между участниками спора, не содержит "каких-либо оговорок относительно использования ответчиком текущего счета со специальным режимом использования и соответственно условий о расчете за проданную электроэнергию только с такого счета".

Также суд отметил, что закон "О рынке электроэнергии" опять же "не содержит императивного запрета по расчету ответчика с поставщиком электрической энергии (истцом) только денежными средствами, которые поступают от других участников балансирующего рынка на текущий счет со специальным режимом использования, наоборот предусмотрена возможность ответчика для надлежащего выполнения денежных обязательств, вносить денежные средства из других собственных счетов на счет со специальным режимом использования ".

Напомним, 5 июля суд удовлетворил иск "ДТЭК Днепроэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать 399,4 млн грн задолженности.

Долг "Укрэнерго" на балансирующем рынке достиг 13 млрд грн.

Напомним, Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.