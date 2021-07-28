Украина готова к новой волне COVID-19 не хуже европейский стран, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19 – ред.), чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в столичной Александровской больнице с помощью первичного тестирования обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".