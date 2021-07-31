Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 130 миллионов

Национальный банк 30 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, один банк привлек 130 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, Нацбанк 16 июля выдал трех банкам кредиты рефинансирования на 371 млн грн.

А 9 июля – 17 банкам на 5,425 млрд грн. Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.