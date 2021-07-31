БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
143 0

Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 130 миллионов

Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 130 миллионов

Национальный банк 30 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, один банк привлек 130 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, Нацбанк 16 июля выдал трех банкам кредиты рефинансирования на 371 млн грн.

А 9 июля – 17 банкам на 5,425 млрд грн. Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.

Автор: 

Джерело:  Нацбанк
банки (7032) НБУ (9409) рефінансування (361)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 