Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 23 августа, – Офис президента
Украина получит от Международного валютного фонда более $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований для восстановления мировой экономики.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Украина получит эти средства безвозмездно и без дополнительных условий.
Ожидается, что транш поступит на счет страны 23 августа.
"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и простимулируют нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", – отметил президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения мировых ресурсов ликвидности. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда. Оно вступит в силу 23 августа. Страны-члены МВФ получат средства пропорционально их существующим квотам в Фонде.
Напомним, в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ.
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А ведь можно построить или оборудовать
Фабрику по изготовлению вакцыны :
Не только от гриппа
Нет вакцыны от столбняка сыроватки от укуса змей
а то все покупаете
Так проще не заморачиваясь привез продал и заработал
Нет государства в руководстве одни ,,, хапуги,,,
Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики путем отсрочки части долговых обязательств на общую сумму $650 млрд.
Данное мероприятие будет проводиться путем аллокации специальных прав заимствования ( продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета).
Уровень лонгации долгового обязательства Украины $2,7 млрд.
Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5765316526875711?__cft__[0]=AZVp32UnRGiLHHI6QrpGoHMJ4dnNemQr0mn6Qp7IFBg_4Zjubr_qkdApZb9EKgVsTdJJQC2LD-24qq4pxlosEr60n4u0XL0o7s3Tvb1hRGZxm8ibdnk64-mnRy3q2TnnZSA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Кстати, все же поняли, что 2,7 млрд от МВФ - это взятка от Вашингтона, чтобы Украина не вопила о предательстве Байденом наших интересов с «Северным потоком-2», который при нем достроят и запустят?
При чем тут Байден и СП-2?