Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 23 августа, – Офис президента

Украина получит от Международного валютного фонда более $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований для восстановления мировой экономики.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Украина получит эти средства безвозмездно и без дополнительных условий.

Ожидается, что транш поступит на счет страны 23 августа.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и простимулируют нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", – отметил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения мировых ресурсов ликвидности. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда. Оно вступит в силу 23 августа. Страны-члены МВФ получат средства пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Напомним, в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ.