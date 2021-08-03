БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
741 10

Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 23 августа, – Офис президента

Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 23 августа, – Офис президента

Украина получит от Международного валютного фонда более $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований для восстановления мировой экономики.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Украина получит эти средства безвозмездно и без дополнительных условий.

Ожидается, что транш поступит на счет страны 23 августа.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и простимулируют нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", – отметил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения мировых ресурсов ликвидности. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда. Оно вступит в силу 23 августа. Страны-члены МВФ получат средства пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Напомним, в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
МВФ (1745) транш (272) Офіс Президента (181)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раздеребанять по карманах
А ведь можно построить или оборудовать
Фабрику по изготовлению вакцыны :
Не только от гриппа
Нет вакцыны от столбняка сыроватки от укуса змей
а то все покупаете
Так проще не заморачиваясь привез продал и заработал
Нет государства в руководстве одни ,,, хапуги,,,
показати весь коментар
03.08.2021 12:35 Відповісти
снова БРЕШУТ у зеленского - денег они НЕ получат!

Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики путем отсрочки части долговых обязательств на общую сумму $650 млрд.
Данное мероприятие будет проводиться путем аллокации специальных прав заимствования ( продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета).
Уровень лонгации долгового обязательства Украины $2,7 млрд.
Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
показати весь коментар
03.08.2021 12:45 Відповісти
Вот только заслуги Зели тут нет, МВФ выделяет деньги всем странам в зависимости от их вложений, например Россия получит 18 млрд.
показати весь коментар
03.08.2021 15:35 Відповісти
Когда получит?
показати весь коментар
03.08.2021 15:57 Відповісти
Все страны получат 23 августа.
показати весь коментар
03.08.2021 16:09 Відповісти
Разворуют на большие стройки, а отдавать нашим внукам!
показати весь коментар
03.08.2021 16:04 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVp32UnRGiLHHI6QrpGoHMJ4dnNemQr0mn6Qp7IFBg_4Zjubr_qkdApZb9EKgVsTdJJQC2LD-24qq4pxlosEr60n4u0XL0o7s3Tvb1hRGZxm8ibdnk64-mnRy3q2TnnZSA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVp32UnRGiLHHI6QrpGoHMJ4dnNemQr0mn6Qp7IFBg_4Zjubr_qkdApZb9EKgVsTdJJQC2LD-24qq4pxlosEr60n4u0XL0o7s3Tvb1hRGZxm8ibdnk64-mnRy3q2TnnZSA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5765316526875711?__cft__[0]=AZVp32UnRGiLHHI6QrpGoHMJ4dnNemQr0mn6Qp7IFBg_4Zjubr_qkdApZb9EKgVsTdJJQC2LD-24qq4pxlosEr60n4u0XL0o7s3Tvb1hRGZxm8ibdnk64-mnRy3q2TnnZSA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Кстати, все же поняли, что 2,7 млрд от МВФ - это взятка от Вашингтона, чтобы Украина не вопила о предательстве Байденом наших интересов с «Северным потоком-2», который при нем достроят и запустят?
показати весь коментар
03.08.2021 16:07 Відповісти
Помощь распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Это означает что богатые страны получат больше половины ассигнований, а страны с низкими доходами - всего 3,2% от общей суммы, что эквивалентно $21 млрд. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь стране составляет 2,73 млрд долларов США.

При чем тут Байден и СП-2?
показати весь коментар
03.08.2021 16:19 Відповісти
брехня! Україна отримає НА РІК ВІДСТРОЧКУ оплати 2,7 млрд. за попередні кредити, а через рік треба буде все-таки розплатитись....
показати весь коментар
03.08.2021 19:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 