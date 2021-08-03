СБУ вернула Министерству инфраструктуры захваченный рейдерами реестр моряков (обновлено)

Киберспециалисты СБУ завершили передачу Министерству инфраструктуры Государственного реестра документов моряков, который находился под контролем третьих лиц, использовавших этот ресурс для коррупционных схем.

Об этом заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает пресс-центр спецслужбы.

По его словам, сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов. Витюк также сообщил, что в деле о захвате государственного реестра двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

"Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц", – сказал глава департамента СБУ.

"Таким образом, СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть, людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство сделает невозможным любые схемы в будущем", – добавил Витюк.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, возобновление работы электронных сервисов для моряков может занять до двух месяцев.

"Ситуация сейчас непростая. Восстановить прозрачную работу системы на государственных мощностях и в необходимом морякам объеме, мы пока не готовы. Надеемся, что с помощью команды Министерства цифровой трансформации нам удастся восстановить онлайн-сервисы через 1,5 - 2 месяца", – цитирует чиновника пресс-служба Мининфрастуктуры.

Он уточнил, сейчас для моряков работает временное решение - Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков проводит верификацию данных в ручном режиме. Ежедневно обрабатывается около 150-200 обращений.

Кроме того, срок действия документов моряков был продлен до конца года. Это актуально для тысяч украинских моряков, которые находятся в рейсе или на берегу, и срок действия документов у которых завершился с марта 2020 года, когда началась пандемия, или позже.

В дополнение к этому, в течение 3-х месяцев в полной мере заработает закон об отмене обязательной аттестации моряков.

Как сообщалось, 22 июля СБУ обнародовала данные о т ом, что государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.

По оценкам СБУ информационная система и реестр были окончательно перенесены на частные серверы в конце 2019 - начале 2020 года, после чего данными завладели злоумышленники.

О коррупции при переаттестации моряки заявляли давно, а о схеме с использованием электронного тестирования в этой сфере журналисты рассказали еще в марте. Однако СБУ объявила о ликвидации схемы именно в тот день, когда президент Владимир Зеленский подписал принятый с целью решения этой проблемы отдельный закон.