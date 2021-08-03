Прибыль Оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов

ООО "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с прибылью в размере 13,1 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, доход Оператора ГТС в первом полугодии 2021 года составил 28,8 млрд грн, что несколько меньше, чем в январе-июне 2020 года (29 млрд грн).

"Ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты в периоде, стала задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет более 10 млрд грн. В основном (91%) долг образовали частные ОГРС (обл- и горгазы), которые отобрали значительные объемы газа для производственно-технологических расходов (ПТР) из системы магистральных газопроводов", – отмечается в сообщении.

Оператор ГТС указывает, что ПТР обл- и горгазов выросли на 93% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а их совокупный долг перед компанией за услуги транспортировки и балансировки газа в период составил почти 9,8 млрд грн.

При этом за шесть месяцев 2021 года Оператор ГТС Украины транзитировал 21,8 млрд кубометров газа, что на 9% больше, чем предусмотрено текущим транзитным соглашением, но на 3,1 млрд куб. м меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Объем транспортировки газа внутренним потребителям составил 15 млрд куб. м (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а объемы подачи газа в ГТС от добывающих компаний – 9,2 млрд куб. м (-4%).

Объем выполнения производственных программ – капитальных инвестиций, инвестиций в ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС за отчетный период составил 3,5 млрд грн.

"Несмотря на рекордные 10 млрд долгов, которые образовали игроки рынка природного газа, компания завершила первое полугодие с прибылью 5,6 млрд грн. Результат мог бы быть более чем вдвое раза лучше, если бы не задолженность облгазов", – прокомментировал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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Как сообщалось, по итогам 2020 года ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

При этом согласно предварительному годовому отчету, чистая прибыль Оператора ГТС оценивалась в 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы.

Выручка Оператора ГТС Украины за 2020 год составила 62,7 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12%.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.