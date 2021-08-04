"Газпром" остановил закачку газа в крупнейшие газовые хранилища Европы

Российский "Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже ушла в минус, передает Интерфакс.

В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Беларусь и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров, то во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.

После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд кубометров) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустошены повсеместно, в том числе в Европе.

Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров. На наступившей неделе котировки закрепились выше $500: в понедельник контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $517, во вторник - $505 за тысячу кубометров.

По итогам газовых суток 2 августа уровень наполненности ПХГ Европы составляет 57,54%, что на 16,2% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Помимо дефицита ресурсов газа на рынке закачку ограничивает и цена. При ценах выше $500 за тысячу кубометров закачка газа в хранилища кажется нерентабельной.

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Как сообщалось, российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года, на аукцион была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально. На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.