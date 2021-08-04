Суд возобновил предписание Кабмину об увольнении Витренко, – НАПК

Шестой апелляционный административный суд 3 августа удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК Кабмину о прекращении контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Об этом сообщил глава НАПКУ Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", – подчеркнул глава НАПК.

Агентство также обращает внимание, что Кабмин в суде ссылался на невозможность отмены пунктов 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р.

В связи с этим Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:

отмену как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства №370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 закона "О предотвращении коррупции";

прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

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Как сообщалось, глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Аналогичным образом ОАСК приостановил действие второго предприсания НАПК в адрес главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.