Суд возобновил предписание Кабмину об увольнении Витренко, – НАПК
Шестой апелляционный административный суд 3 августа удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК Кабмину о прекращении контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.
Об этом сообщил глава НАПКУ Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства.
"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", – подчеркнул глава НАПК.
Агентство также обращает внимание, что Кабмин в суде ссылался на невозможность отмены пунктов 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р.
В связи с этим Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:
- отмену как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства №370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 закона "О предотвращении коррупции";
- прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.
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Как сообщалось, глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.
Аналогичным образом ОАСК приостановил действие второго предприсания НАПК в адрес главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.
Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.
Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.
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А у Вітренко хоч досягненні є на відміну від теперешнєго відосікознімача
Сюр т е указ о назначении тупицкого отменять можно , расположение кабмина по Витренко - нельзя 🤔
И суд у нас бывает адекватний.
Лідерка проросійської Прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко дала інтерв'ю на Youtube, де її розпитали про сина - голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Вітренко, яка тривалий час веде боротьбу за руський мір та намагалася побороти «коричневу чуму», запитали, чому її син пішов працювати з урядом, який Вітренко називала фашистським.
Вона видала, що Юрій Вітренко - це проєкт СБУ й спецслужби спеціально просувають її сина для дискредитації Наталії Михайлівни та її Прогресивної соціалістичної партії.
Політикиня підкреслила, що вона дуже відома і її всюди впізнають та вітаються. І це тепер перебивається сином, якого ніхто не знав, бо він раніше займався комерцією.
Вітренко акцентувала увагу на тому, що її сина не випадково вивели на політичну арену. «У нас багато розумних людей, але його вивели спеціально для мене, бо дуже боялися реваншу нашої партії», - підкреслила вона.https://youtu.be/-K0qquSBg6Y відео на ютубі