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Злочевский переписал свой газовый бизнес в Украине на дочерей

Злочевский переписал свой газовый бизнес в Украине на дочерей

Дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными собственниками его добывающих украинских активов.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, обратило внимание агентство Интерфакс-Украина.

Так, теперь Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний указаны бенефициарами компаний "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

При этом как минимум с начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла все вышеуказанные компании.

Как сообщалось, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

В частности, решением СНБО рекомендовано Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона, а также которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу.

В июне по решению СНБО были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018, 2019 и 2017 годах.

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) видобуток (1752) Злочевський Микола (120) Burisma (10)


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Топ коментарі
+8
Это чумырло даже пиджак с 90-х не снимает,недра народные,а хозяева бандиты.Как же эти твари уже достали...
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05.08.2021 21:11
+5
Например его бизнес-партнер из 90-х Коля Лисин - разбился на ламборджини с тёлкой об (внимание!) вывеску с ценами на АЗС в Киеве! А чего добился ты?
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05.08.2021 21:29
+3
маладец !
(тут и сказочке канец ))))
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05.08.2021 20:28
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Зе астанавись!
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05.08.2021 19:27 Відповісти
маладец !
(тут и сказочке канец ))))
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05.08.2021 20:28 Відповісти
НЕВИНОВЕН!
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05.08.2021 21:01 Відповісти
Это чумырло даже пиджак с 90-х не снимает,недра народные,а хозяева бандиты.Как же эти твари уже достали...
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05.08.2021 21:11 Відповісти
Так пойди и отбери у них недра! Или ссыкотно?
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05.08.2021 21:26 Відповісти
Например его бизнес-партнер из 90-х Коля Лисин - разбился на ламборджини с тёлкой об (внимание!) вывеску с ценами на АЗС в Киеве! А чего добился ты?
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05.08.2021 21:29 Відповісти
по твоей логике всем надо быть бандитами...?
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06.08.2021 09:39 Відповісти
А чего не на Хантера Бидончика ?
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06.08.2021 00:28 Відповісти
Хотів на руду абізяну, але не встиг.
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06.08.2021 11:17 Відповісти
Шел восьмой год оккупации Украины жидами...
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06.08.2021 11:25 Відповісти
почему именно восьмой?
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06.08.2021 18:09 Відповісти
Бывает же такое !?? Фамилия прямо указывает на личные качества , а физиономия может украсить галерею в книге Ламброзо. И какой это ,прости Господе, "бизнес" ? Скоммуниздили народное добро и жируют!
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06.08.2021 13:14 Відповісти
А, за яйца Злочевского, Власть Наша, слабо взять?
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06.08.2021 16:11 Відповісти
хороший Мыкола челавек, один през говаривал.. ..
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06.08.2021 17:21 Відповісти

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