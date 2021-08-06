Нацкомиссия приняла три решения для стабилизации цен на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла ряд решений для стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.

В частности, НКРЭКУ установила максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии (price caps) на уровне не выше рынка "на сутки вперед" (РСВ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту соответствующего постановления регулятора, с 10 августа участники рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию в торговой зоне "ОЭС Украины" должны указывать цену, которая не превышает ограничения цены на РСВ на этот расчетный период, которые с 30 июля были повышены на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00).

Кроме того, НКРЭКУ с 9 августа отменила практику подачи блочных заявок на рынке "на сутки вперед" (РСВ) производителями электроэнергии в размере не менее 10% общего суммарного отпуска для каждого расчетного периода суток.

Регулятор также снизил уровень обязательной закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) операторами системы распределения (ОСР, облэнерго) и оператором системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго") с целью компенсации технологических потерь э/э с 95% до 30%, уточняет отраслевое издание ExPro.

"Мы хотим принять решения, которые сделают дополнительную либерализацию рынка. Хотим предоставить операторам системы распределения и передачи предоставить возможность покупать на всех сегментах рынка, уменьшая обязательную покупку на РСВ до 30%", – пояснил в ходе заседания член Нацкомисии Дмитрий Коваленко.

"Второе – мы уменьшаем прайс-кепи на балансирующем рынке, до уровня РСВ и ВСР. Поэтому я призываю покупателей покупать по той цене, которой вам нужна, а не по верхним прайс-кепам (чтобы не попасть на балансирующий рынок, где цена будет выше, – ред.). Спрос не должен формировать максимальную цену, и не должен быть рынок исключительно генерирующих субъектов. Третий основной вопрос – это ликвидация блочных заявок на РСВ", – добавил член НКРЭКУ.

В частности, НКРЕКП уменьшила нижнюю предельную границу для покупки электрической энергии операторами сетей на РДН для компенсации технологических потерь с 95% до 30% для обеспечения безубыточной деятельности ОСП и ОСР.

В свою очередь глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что принятые решения в частности будут способствовать более активному участию ОСП и ОСР на всех сегментах рынка. Тарасюк также добавил, что операторы сетей получают это право уже после голосования.

Тарасюк отметил, что на сегодня именно сторона спроса искажает РСВ и ВСР, и поэтому установление меньшего прайс-кэпа на балансирующем рынке позволит устанавливать более рыночные цены в своих заявках на спотовых сегментах.

"Уже с понедельника у поставщиков и операторов не будет отмазки, что на балансирующем рынке "больно", поэтому мы ставим прайс-кэп в ценовой заявке. Поэтому ищите цену", – отметил Тарасюк.

Комментируя текущую ситуацию на РСВ, председатель комиссии Валерий Тарасюк сообщил, что на сегодня высокие цены на рынке формируются за счет того, что покупатели электроэнергии (поставщики и операторы сетей) выставляют заявки на покупку по цене на уровне прайс-кепов (2000 грн за МВт в ночные часы и 4000 грн – в дневные).

"На сегодняшний день ситуация такова, что именно сторона спроса искажает рынок. Сторона спроса – это наши поставщики и операторы сетей. Когда мы обращаемся к ним: "Почему вы не ищете цену?", Мы слышали "Там же балансирующий – больно и поэтому мы делаем", – сказал он, добавив, что именно сторона спроса выставляет заявки на покупку на РДН по 4000 грн/МВт-ч.

"И эти же поставщики плачутся, что сделайте что-то, потому что такая высокая цена... То есть они жалуются, а параллельно ставят свои заявки по прайс-кепам", – добавил Тарасюк.

В качестве примера, председатель комиссии привел результаты торгов на 1:00 ночи на 6 августа, когда почти все заявки на покупку, кроме двух, были представлены по цене 2000 грн/МВт-час.

Как сообщалось, НКРЭКУ 30 июля повысила максимальные предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке ВСР на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00).

Комиссия аргументировала необходимость повышения price caps возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.

После этого, с 1 августа на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины наблюдается резкое повышение средневзвешенной цены электроэнергии, которая в отдельные часы достигает максимальных значений .