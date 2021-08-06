Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли
В связи с запуском рынка земли возникают риски, связанные с организованной преступностью и коррупцией.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает Интерфакс-Украина.
"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли,– ред.) функционирование без коррупционных рисков", – сказал министр.
По словам Монастырского, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".
"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции и оргпреступности в этой сфере", – добавил Монастырский.
Как сообщалось, 13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже 15 июля парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.
По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.
Ранее сообщалось, что с начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 4 117 земельных сделок.
Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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"В полночь Людоед проснулся и тут же решил, не откладывая дела до утра, перетащить мальчиков в подвал. И запереть. А то еще удерут!
Пробираясь впотьмах, он кое-как дошел до комнаты наверху и сразу наткнулся на кровать, в которой спали его дочери. Нащупав на их головах колпачки, он сказал про себя:
- Ага, как раз тут и лежат мальчишки!
Недолго думая он стащил с кровати одну за другой своих дочерей и засунул их в большой мешок. Потом завязал его покрепче и снес в подвал.
И, довольный, пошел досыпать."
...абы неповадно было Ясный Разум Новых Уровней Сознания, Святослав Петрович, вашей дремучей колхозной балдой поучать , у которой ни ума, ни интеллекта , ни знаний, а амбициями колхозниц с чужих телеканалов, ПС только что нового министра МВД накормила ....
Кушай, колхозницы и колхозники, университета Магикум, не обляпайте платье кукурузное в горошек от проводника того о чем вы ни понимания, ни представления не имеете.
Всем спасибо. Все свободны.
идиоты
Рожа як у алкоголіка
И что???????
Мы не должны допустить... Кто МЫ? Если твое ведомство, то зачем ты НАМ (еще и в будущем времени) это говоришь? Нам, т.е. народу, у которого уже вовсю рейдерят землю! А у кого еще не отняли пай, то задавили налогами за свой надел так, что сам отдашь через месяц.
Твари.
При таких раскладах мы могли бы процветать без всяких трубопроводов,но...но...но...
Вот как это у зелени получается? На ровном месте и сразу накосячить...