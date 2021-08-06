Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли

В связи с запуском рынка земли возникают риски, связанные с организованной преступностью и коррупцией.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает Интерфакс-Украина.

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли,– ред.) функционирование без коррупционных рисков", – сказал министр.

По словам Монастырского, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции и оргпреступности в этой сфере", – добавил Монастырский.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже 15 июля парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.

Ранее сообщалось, что с начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 4 117 земельных сделок.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.