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Новини Ринок землі
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Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли

Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли

В связи с запуском рынка земли возникают риски, связанные с организованной преступностью и коррупцией.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает Интерфакс-Украина.

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли,– ред.) функционирование без коррупционных рисков", – сказал министр.

По словам Монастырского, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции и оргпреступности в этой сфере", – добавил Монастырский.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже 15  июля парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.

Ранее сообщалось, что с начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 4 117 земельных сделок.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
земля (862) МВС (528) Монастирський Денис (21)


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Топ коментарі
+11
Рынок земли, это первый большой косяк Зели..в условиях сплошного безденежья, торговать землей есть безумие.. ...
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06.08.2021 14:11
+10
Это его очередной косяк. В прямом и переносном смысле.
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06.08.2021 14:44
+6
організована преступність це Зеленський, Ермак, Коломойський і їхні привостні?
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06.08.2021 20:53
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Рынок земли, это первый большой косяк Зели..в условиях сплошного безденежья, торговать землей есть безумие.. ...
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06.08.2021 14:11 Відповісти
Это его очередной косяк. В прямом и переносном смысле.
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06.08.2021 14:44 Відповісти
На третій день Соколине Око помітив, що в камері немає однієї стіни
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06.08.2021 16:51 Відповісти
Опг всегда имеют интерес к темам мутным и неподконтрольным государству
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06.08.2021 17:01 Відповісти
неподконтрольным государству? ))) они сегодня и есть государство, и контролируют все включая дефективного
Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли - Цензор.НЕТ 5503
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08.08.2021 15:26 Відповісти
Р.S
"В полночь Людоед проснулся и тут же решил, не откладывая дела до утра, перетащить мальчиков в подвал. И запереть. А то еще удерут!
Пробираясь впотьмах, он кое-как дошел до комнаты наверху и сразу наткнулся на кровать, в которой спали его дочери. Нащупав на их головах колпачки, он сказал про себя:
- Ага, как раз тут и лежат мальчишки!
Недолго думая он стащил с кровати одну за другой своих дочерей и засунул их в большой мешок. Потом завязал его покрепче и снес в подвал.
И, довольный, пошел досыпать."
...абы неповадно было Ясный Разум Новых Уровней Сознания, Святослав Петрович, вашей дремучей колхозной балдой поучать , у которой ни ума, ни интеллекта , ни знаний, а амбициями колхозниц с чужих телеканалов, ПС только что нового министра МВД накормила ....
Кушай, колхозницы и колхозники, университета Магикум, не обляпайте платье кукурузное в горошек от проводника того о чем вы ни понимания, ни представления не имеете.
Всем спасибо. Все свободны.
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06.08.2021 17:29 Відповісти
Зацікавленість велика, особлива у слуг наріду.
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06.08.2021 19:07 Відповісти
Значит он возглавит эту опг.
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06.08.2021 19:58 Відповісти
Какой зрячий, наконец то увидел очевидное.
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06.08.2021 20:18 Відповісти
організована преступність це Зеленський, Ермак, Коломойський і їхні привостні?
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06.08.2021 20:53 Відповісти
" Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли". А заметил он это, как только вошел в новый кабинет и выдвинул один из ящиков рабочего стола. Будучи человеком смышленным, как и его кураторы, он понял, что этот интерес будет только расти. Сорвал погоны и надел вышиванку...
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06.08.2021 21:13 Відповісти
заметил

идиоты
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06.08.2021 22:18 Відповісти
так а чего бы не быть интереса организованной преступности к рынку земли, если рынок земли под ОПГ и был создан ?
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06.08.2021 22:23 Відповісти
Какой капитан Очевидность
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07.08.2021 01:06 Відповісти
Голландцев надо в аграрный сектор пригласить! И их аграрные институты нужно создать в Украине!
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07.08.2021 13:31 Відповісти
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net/n3281240

Рожа як у алкоголіка

Новый глава МВД заметил интерес организованной преступности к рынку земли - Цензор.НЕТ 4947
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07.08.2021 20:26 Відповісти
он вообще от слуг урода ничем не отличается. Там асоциалы одни)
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09.08.2021 07:24 Відповісти
Он с будуна что ли .этот новый министр мусоров)))
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07.08.2021 21:01 Відповісти
Ему землю не дали
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07.08.2021 22:28 Відповісти
Ага, да-да, Каламойский с зелёной Шоблой "рынок земли " для "мудрого наріду" создавали ... Особенно коломойский...😂
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08.08.2021 10:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-07-08-21.html Новый глава МВД Монастырский заметил интерес организованной преступности к рынку земли. Да. Нас то же заинтересовал массовый интерес «слуг народа» к скупке земли.
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08.08.2021 11:19 Відповісти
Ми вас теж взяли на замітку.
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08.08.2021 19:16 Відповісти
Бл.., он мимо проходил и замєтил...

И что???????
Мы не должны допустить... Кто МЫ? Если твое ведомство, то зачем ты НАМ (еще и в будущем времени) это говоришь? Нам, т.е. народу, у которого уже вовсю рейдерят землю! А у кого еще не отняли пай, то задавили налогами за свой надел так, что сам отдашь через месяц.

Твари.
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08.08.2021 20:10 Відповісти
Изменения климата и не в лучшую сторону видят уже все,то,что грядёт мировая серия неурожаев,сокращения посевных земель и грядущий дефицит продуктовой базы,взлёт цен на продукты,голод - понимают многие,и лишь небольшая кучка хитрожопых спешит прибрать к рукам украинские чернозёмы..
При таких раскладах мы могли бы процветать без всяких трубопроводов,но...но...но...
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08.08.2021 20:30 Відповісти
"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли."

Вот как это у зелени получается? На ровном месте и сразу накосячить...
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09.08.2021 09:19 Відповісти

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