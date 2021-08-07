Philip Morris прекратила продавать IQOS в Беларуси из-за санкций

Компания Philip Morris (PM) прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Беларусь.

Об этом заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо во время конференции по итогам работы PM во втором квартале, передает Интерфакс-Украина.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", – сказал он.

При этом, по его словам, наблюдается широкий рост продаж устройств во всем регионе Восточной Европы, в том числе значительный вклад вносят Украина, Казахстан и Юго-Восточная Европа.

Отмечается, что поставки IQOS в Беларусь прекращены с июля.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада