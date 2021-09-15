"Газпром" закачивает четверть добываемого газа в хранилища в России

"Газпром" с 1 по 15 сентября закачивал в среднем по 325 млн куб. м в свои российские хранилища.

Об этом говорится в оперативной сводке российской компании, передает Интерфакс.

"Газпром" активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября – 325 млн куб. м", – сказано в сообщении.

По подсчетам агентства, на эти цели идет почти четверть текущей добычи концерна (расчетно 1,37 млрд куб. м в сутки).

В то же время Европа по итогам 13 дней сентября в среднем в сутки закачивала в свои ПХГ лишь по 253 млн куб. м (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета – 288 млн куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так оперативно. За сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,96 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,32 млрд куб. м. Задание к новой зиме составляет 72,64 млрд куб. м активного газа.

По состоянию на 30 июня в российские хранилища заново закачано 25,36 млрд куб. м. "Газпром" также приводил данные, что 15 мая в России была достигнута максимальная суточная закачка в объеме 453,1 млн куб. м.

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Как сообщалось, спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт-ч или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт-ч цена газа уже перекрыла этот рекорд.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.