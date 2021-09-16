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Новини Бюджет-2022
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Кабмин заложил в госбюджет повышение минимальной зарплаты на 200 гривен

Кабмин заложил в госбюджет повышение минимальной зарплаты на 200 гривен

Кабинет министров предусмотрел в 2022 году только одно повышение минимальной зарплаты – на 200 гривен с октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует правительственный законопроект №6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, минимальная зарплата после повышения до 6500 грн в месяц с 1 декабря 2021 года в следующем году останется на этом уровне, с 1 октября 2022 года запланировано ее повышение до 6700 грн.

В почасовом размере минимальная зарплата с 1 января 2022 года останется на уровне 39,26 грн, а с 1 октября вырастет до 40,46 грн.

Прожиточный минимум в 2022 году планируется повысить дважды – с 2393 грн до 2508 грн с 1 июля и до 2589 грн – с 1 декабря.

В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января останется на уровне 2481 грн, с 1 июля вырастет до 2600 грн, с 1 декабря – до 2684 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность с 1 января прожиточный минимум составит 1934 грн, с 1 июля – 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн.

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Как сообщалось, Верховная Рада в июле впервые одобрила поданную Кабмином Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.

Автор: 

бюджет (1807) держбюджет (1569) Кабмін (7745) мінімальна зарплата (136) зарплата (1119)


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Топ коментарі
+4
Пакращення уже наступило? Зебилы?
Это уже канец эпохи бідності?
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16.09.2021 16:05
+4
Это даже меньше инфляции, позорище.
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16.09.2021 16:17
+3
И расходы на содержание аппарата (???)рады в размере 2,6 млрд.
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16.09.2021 19:09
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Пакращення уже наступило? Зебилы?
Это уже канец эпохи бідності?
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16.09.2021 16:05 Відповісти
Это даже меньше инфляции, позорище.
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16.09.2021 16:17 Відповісти
Где деньги, Зин?
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16.09.2021 17:06 Відповісти
И расходы на содержание аппарата (???)рады в размере 2,6 млрд.
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16.09.2021 19:09 Відповісти
Якщо за Гройсмана підвищували на кілька тисяч грн ,то за уряду "найвеличнішого" всього на кілька сот "кобзариків" як то кажуть відчуй різницю,ось така прибавка що вистачить на півтора кіло м'яса.
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16.09.2021 21:10 Відповісти
4200 была при Гройсмане, на какие несколько тысяч он увеличил?
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16.09.2021 21:53 Відповісти
Гройсман стал премьером в апреле 2016, когда МЗП была 1378 грн. Перестал быть премьером в августе 2019, когда МЗП была 4173 грн.
Это официальные данные Минфина.
А теперь послушаем ваши аргументы.
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17.09.2021 08:45 Відповісти
За мене вже відповіли),мін з\п була трохи більша за тисячу грн,а з подання уряду Гройсмана її ї 1 січня 2017 року відразу було підвищено до 3200 грн.Так мін з\п зросла в рази.Якщо не вірите зайдіть на урядовий портал і передивіться документи .
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17.09.2021 09:20 Відповісти
Зважаючи на двозначну цифру інфляції мінімалку зараз потрібно збільшувати до 8000 грн.Але не варто цього чекати від уряду нездар прислужників олігархату.
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17.09.2021 09:55 Відповісти

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