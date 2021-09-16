Кабмин заложил в госбюджет повышение минимальной зарплаты на 200 гривен

Кабинет министров предусмотрел в 2022 году только одно повышение минимальной зарплаты – на 200 гривен с октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует правительственный законопроект №6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, минимальная зарплата после повышения до 6500 грн в месяц с 1 декабря 2021 года в следующем году останется на этом уровне, с 1 октября 2022 года запланировано ее повышение до 6700 грн.

В почасовом размере минимальная зарплата с 1 января 2022 года останется на уровне 39,26 грн, а с 1 октября вырастет до 40,46 грн.

Прожиточный минимум в 2022 году планируется повысить дважды – с 2393 грн до 2508 грн с 1 июля и до 2589 грн – с 1 декабря.

В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января останется на уровне 2481 грн, с 1 июля вырастет до 2600 грн, с 1 декабря – до 2684 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность с 1 января прожиточный минимум составит 1934 грн, с 1 июля – 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн.

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Как сообщалось, Верховная Рада в июле впервые одобрила поданную Кабмином Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.