Цены на газ в Европе упали на 10% после скачка накануне

Фьючерсные цены на природный газ на ресурс октября (Front Month) на нидерландском TTF после стремительного роста накануне, в первые часы торгов 16 сентября упали более чем на 10% ​​– до 63,4 евро за МВ-т.

Согласно данным торгов, минимальное значение было зафиксировано на уровне 62 евро за МВт-ч, отмечает отраслевое издание ExPro.

Сейчас цены колеблются на уровне 63,3 евро за МВт-ч (около $770 за тысячу кубометров).

По сравнению с абсолютным максимумом (79 евро за МВт-ч), фьючерсные цены менее чем за сутки обвалились на 15,7 евро за МВт-ч.

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Как сообщалось, накануне спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.