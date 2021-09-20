Одесский припортовый завод планирует возобновить работу с 1 ноября

Компания-поставщик давальческого сырья "Агро Газ Трейдинг" уведомила руководство АО "Одесский припортовый завод" об уменьшении поставок газа в связи с ситуацией на мировом и национальном рынке.

Как сообщает пресс-служба ОПЗ, кроме этого существует значительная задолженность компании "Агро Газ Трейдинг" перед АО "ОПЗ" за произведенную продукцию, которая составляет 140 млн гнр.

Как следствие, у ОПЗ возник долг перед газораспределительной компанией "Одессагаз", которая направила на предприятие рекомендации по самостоятельной остановке завода, чтобы избежать аварийной остановки со стороны АО "Одессагаз", отмечается в сообщении.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, менеджмент завода принял решение остановить предприятие, чтобы предотвратить излишнее расходование оборотных средств завода", – сообщается на сайте ОПЗ.

Однако, согласно сообщению, завод планирует возобновить работу с 1 ноября по давальческому контакту с новой компанией, которая выиграла конкурс в июле 2021 года, – сингапурской Dachex Shipping PTE. Ltd.

За пять недель, между прекращением поставок газа по контракту с "Агро Газ Трейдинг" и запуском поставки сырья по новому контракту с Dachex Shipping PTE. Ltd., менеджмент завода потратит на ежегодный предупредительный ремонт оборудования, который согласно графику должен был начаться в октябре.

Отмечается, что основной доход ОПЗ на период временной остановки производства карбамида будет состоять из других видов деятельности, в частности от перегрузки аммиака, которое поступает путем транспортировки через аммиакопровод.

Напомним, Одесский припортовый завод приостановил свою работу 19 сентября.

Напомним, в июле АО "ОПЗ" выбрало победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE. Ltd. Компания имеет уставный капитал в $10 тыс. и специализируется на фрахтовании суден, барж и катеров с экипажем.

Сингапурская компания должна была сменить в этой роли ООО "Агро Газ Трейдинг", которое поставляло давальческий газ для ОПЗ с лета 2019 года, однако 5 августа Хозяйственный суд Одесской области по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с новым поставщиком. Однако уже 9 сентября тот же суд свой запрет снял. При этом, как следует из метариалов дела, действующий договор на поставку газа между ОПЗ и "Агро Газ Трейдингом" истекает только 31 октября 2021 года.

Напомним, ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.