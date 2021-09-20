"Укрэнерго" перешло в управление Министерства энергетики

Министерство энергетики получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщило Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA) в со ссылкой на реестр собственников ценных бумаг от 16 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно реестру, собственником 100% акций "Укрэнерго" стало государство в лице Минэнерго.

В сообщении SMIDA отмечается, что Минэнерго во исполнение распоряжения правительства Украины №833-р от 28 июля 2021 года предприняло меры, связанные с внесением ведомства как управляющего счетом в ценных бумагах НЭК, переданных ему в управление.

Как сообщалось, 28 июля Кабмин принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, Минэнерго получило полномочия по управлению единым имущественным комплексом государственного предприятия "Оператор рынка"

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить передачу в управление Министерства энергетики госкомпаний "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" (находятся в управлении Минфина) и ГП "Оператор рынка" (в управлении Кабмина). В свою очередь Минэнерго передаст в управление Кабмину "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ.

Тогда директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач отмечал, что правительству Украины нужно дополнительно проанализировать решение о передаче в управление Министерства энергетики НЭК "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), так как оно может создать проблемы для их сертификации.