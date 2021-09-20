Министр финансов пояснил отказ от существенного повышения минимальной зарплаты

Министерство финансов считает обоснованным заложенное в проект госбюджета на 2022 год повышение минимальной зарплаты на 200 грн – до 6500 грн с 1 октября.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Украинскому радио.

"Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и на то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции. Быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных – это инфляционный фактор, поэтому мы осторожно должны к этому подходить. Должен быть баланс", – рассказал министр.

Марченко отметил, что в прошлом году бизнес критиковал решение повысить минимальную зарплату с 5000 до 6000 грн с 1 января 2021 года.

"В прошлом году я был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после пересчета, считаем, что предложенный темп является достаточным. В этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким ежегодно. Это означает, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе – минимальной заработной плате. Мы можем себе позволить именно такой рост", – добавил глава Минфина.

Как сообщалось, в поданном на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета Кабинет министров предусмотрел в 2022 году только одно повышение минимальной зарплаты – на 200 гривен с октября.

Документ основан на одобренной Верховной Радой в июле Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.