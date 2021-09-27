"Газпром" увеличил закачку в газохранилища Европы

Закачка природного газа в используемые "Газпромом" хранилища Северо-Запада Европы снова находится на довольно высоком уровне после того, как летом запасы не восстанавливались.

Однако при том, что до конца сезона закачки осталось около месяца, то даже усиленными темпами уже не удастся довести запасы в ПХГ до удовлетворительного уровня, пишет Интерфакс.

За газовые сутки 25 сентября объем закачки в эти объекты достиг максимального уровня за последние почти два месяца (с 29 июля), свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

На данный момент идет закачка в три ПХГ: в Германии "Реден" (заполнено на 5,45%) и "Йемгум" (доля "Газпрома" заполнена на 66,76%), "Бергермеер" (25%) в Нидерландах. В то же время не ведется ни закачка, ни отбор из хранилищ "Хайдах" (18,4%) в Австрии и "Катарина" (43,54%) в Германии.

Отмечается, что состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главной причиной роста цены на газ. Этому также помогает и увеличение цены на топливо в Азии. Ноябрьский фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts уже достиг $982 за тысячу кубометров. Индекс отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых франко-судном (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

В целом по Европе, по итогам газовых суток 25 сентября, уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 73,48%. Это на 15,38% ниже среднего показателя за последние пять лет. В сентябре темпы закачки газа в ПХГ находятся примерно на уровне среднемноголетних значений, однако этого недостаточно для доведения запасов в ПХГ до уровня, хотя бы к близко соответствующему показателю прошлых лет.

Спотовая цена газа в Европе после рывков в сторону $1000 за тысячу кубометров и резких отскоков в настоящее время стабилизировалась выше $800 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах стоит $827 за тысячу кубов.

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. Кроме того, "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.