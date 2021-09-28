Кабмин утвердил основные направления деятельности "Нафтогаза" до конца года

Кабинет министров Украины утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год.

Соответствующее распоряжение №1011 от 27 сентября обнародовано на "Урядовому портале".

Так, "Нафтогаз" должен создать балансирующие группы для поставщиков природного газа бытовым потребителям (населению), участники которых могут приобретать газ у компании в объемах, достаточных для нужд последних, по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

Кроме того, целью компании также является поставка газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа.

"Нафтогаз" также будет содействовать переходу на новую модель расчетов населения за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления.

При этом, компания должна привести условия расчетов в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям и операторам газораспределительных сетей, а также в договорах на реализацию газа бытовым потребителям в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей.

"Нафтогаз" также должен заключить энергосервисные договоры с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии, что позволит таким потребителям не увеличивать расходы на нее благодаря осуществлению мероприятий по энергоэффективности.

Напомним, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании сменил состав правления НАК "Нафтогаз Украины". Также Кабинет министров временно взял на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета.

Как сообщалось, Кабинет министров также прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после того, как в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" были его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Представителями правительства в набсовете являлись Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Вслед за независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в отставку ушли члены правления компании Отто Ватерландер (главный исполнительный директор по трансформации) и Петер ван Дрил (финансовый директор).

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.