"Газпром" прекратил продажу газа на своей электронной площадке на 2022 год

"Газпром экспорт" убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе все контракты на 2022 год.

В графике торгов на прошлую неделю стояли контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23 годов, тогда как в графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год, передает Интерфакс.

Ранее, после решения германского суда, постановившего не освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС (что может задержать запуск магистрали), из перечня доступных контрактов исчезли предложения на первый квартал и весь 2022 год.

Как отмечает агентство, на площадке последние продажи на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября, а далее заключались только сделки на 2023 год.

Всего с 1 по 24 сентября на ЭТП дочерней компании "Газпрома" было продано 926 млн куб. м газа после 1,01 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,07 млрд кубометров.

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Как сообщалось, в ходе торгов во вторник, 28 сентября, спотовые цены на газ в Европе выросли до рекордной отметки 85,25 евро за МВт-ч или $1030 за тысячу кубометров.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

Как пишет Deutsche Welle, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.

По всей Европе газохранилища заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это – существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%.