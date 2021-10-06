Путин обвинил Еврокомиссию в рекордном росте цен на газ

Рекордный рост цен на газ на европейских биржах является следствием курса Еврокомиссии на сворачивание долгосрочных контрактов на поставку этого вида топлива.

Об этом президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики, передает пресс-служба Кремля.

"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности", – заявил российский президент.

По словам Путина, именно совпадение разных факторов привело к рекордному росту цен на газ.

"Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики "разогрело" спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. Речь идет именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров. В-третьих, позднее, летом, из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии", – сказал президент РФ.

"И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", – добавил Путин.

В то же время российский президент настаивает, что "Газпрома" выполняет свои обязательства по поставке газа в Европу.

"Итак, 2018 год – 201,7 миллиарда кубических метров, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнеров, 199,4 миллиарда кубических метров. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 миллиарда кубических метров. 2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель", – добавил Путин.

В том числе он отметил рост поставок газа в Германию за девять месяцев текущего года на 10,12 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом Путин отметил, что "Газпром" выполняет контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров газа в год.

"За девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше, больший объем для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле", – добавил Путин.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.