"Нафтогаз" проиграл судебный спор с Кабмином на 9,4 миллиарда

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НАК "Нафтогаз Украины" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда, которым госкомпании было отказано в удовлетворении иска к Кабмину о взыскании 9,43 млрд грн.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 20 сентября, передает Finbalance.

Изначально объем исковых требований "Нафтогаза" к правительству составлял 15,48 млрд грн, но при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции НАК отказался от части требований на 6,05 млрд грн.

Согласно судебным материалам, свой иск "Нафтогаз" обосновывал тем, что Кабмин возложил на него в прошлые годы специальные обязанности по обеспечению газом бытовых потребителей и производителей тепловой энергии, при этом не определив источники финансирования и порядок выплаты компенсаций.

В то же время заявление об отказе от части исковых требований НАК объяснил тем, что в декабре 2020 года из госбюджета ему было уплачено 32,2 млрд грн в счет компенсации затрат в процессе выполнения возложенных на него специальных обязанностей за счет импортируемого газа за период с 1 октября 2015 года до 31 декабря 2019 года.

По информации "Нафтогаза", за период с 1 апреля 2017 года по 31 октября 2018 года из госбюджета ему было уплачено 6,05 млрд грн, но остальная сумма ущерба, которую он заявил к взысканию в судебном порядке (9,43 млрд грн) остается некомпенсированной.

Верховный Суд в своем решении согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, что указанные расчеты являются теоретическими и не подтверждены документами. Поэтому указанные расчеты не могут быть приняты судом.

Отметим, что в данное время на рассмотрении в судах находятся иски "Укргаздобычи" к Кабмину 102 млрд грн.

Согласно судебным материалам, основным аргументом для обращения "Укргаздобычи" в суд послужило бездействие правительства, которое, по оценкам госкомпании, заключалось в неспособность источники финансирования и порядок определения компенсации субъектам рынка природного газа, на которых полагались специальные обязанности (относительно обеспечения населения газом по ценам ниже рыночных).

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Как сообщалось, в декабре 2020 года завершилась реализации схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн.

В рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и выплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль в госбюджет.

Далее "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 12,6 млрд грн в счет погашения возникшего по решению судов долга за газ, добытый в 2006 года, а также осуществил предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи. Фактические поставки газа также означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в ближайшие несколько лет, когда ожидается поставка предоплаченного газа.

Затем "Укрнафта" перечислила в госбюджет 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн в качестве погашения налогового долга, включая штрафы и пеню.

Схема погашения налоговых долгов "Укрнафты" была утверждена специальными законами, которые подписал президент Владимир Зеленский. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".