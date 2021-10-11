Уже 16 областей отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности, – Миздрав

Уже 16 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 11 октября.

В частности, критериям "оранжевой" зоны находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

При этом критериям для "зеленой" зоны не соответствует ни одна область.

Напомним, в Харькове и области с 10 октября вводятся карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Кроме того, с 14 октября во Львове планируют ввести ряд ограничений в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.