Из "Нафтогаза" ушел директор по юридическим вопросам

Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз Украины" Ярослав Теклюк завершил работу в компании.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Вот и подошла к концу моя работа в "Нафтогазе". Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед. Это была тяжелая работа многих людей объединенных одной целью. Я искренне благодарен "Нафтогазу" за этот опыт", – написал Теклюк.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Кабинет министров сменил состав правления НАК "Нафтогаз Украины". В частности, были прекращены полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. В то же время новыми членами правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" были назначены Елена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикий Калугин и Роман Чумак.

Кабинет министров также прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после того, как в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" были его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Представителями правительства в набсовете являлись Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Вслед за независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в отставку ушли члены правления компании Отто Ватерландер (главный исполнительный директор по трансформации) и Петер ван Дрил (финансовый директор).

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.