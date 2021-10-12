Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера с должности главы правления

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с должности главы правления на основании его заявления от 11 октября.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"11 октября 2021 года, во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета "Укрэксимбанка" о возможных мероприятиях (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021 года о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", – говорится в сообщении.

В связи с этим номинационный комитет предоставил рекомендацию набсовету прекратить полномочия Мецгера. Отмечается, что расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия.

В то же время номинационный комитет назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности главы правления банка с 12 октября 2021 года. Нового председателя правления должны избрать по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

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Как сообщалось, на минувшей неделе сотрудники "Укрэксимбанка" совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете из-за не понравившихся ему вопросов. У журналистов силой отобрали камеры и удалили записанное видео.

Вопрос касался выданного банком кредита на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированном Донбассе и платит налоги оккупационным властям.

Евгений Мецгер и пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала отрицали обвинения в нападении и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

В свою очередь прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и двум должностным лицам "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения Мецгеру и директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову в виде ночного домашнего ареста. Руководителя службы безопасности банка Игоря Тельбизова, который применил физическую силу к оператору "Схем", чтобы отобрать у него флешку с видео, суд отпустил под личное обязательство.

До назначения главой "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был заместителем нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в "Укргазбанке". А его жену Юлию Мецгер в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет "Приватбанка". После этого оказалось, что она является кумой подруги и экс-коллеги президента Елены Кравец.