Кабмин принял решение для обеспечения бюджетных учреждений газом по льготной цене

Кабинет министров утвердил примерный договор для начала поставок природного газа бюджетным учреждениям и религиозным организациям по льготным ценам дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1234-р от 11 октября 2021 года обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом согласованы решения правления "Нафтогаза" об утверждении условий дополнительного соглашения к примерному договору ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдингˮ на поставку природного газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годах и о совершении обществом сделок, а именно по заключению:

дополнительных соглашений к договорам поставки природного газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годы;

договоров поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям в соответствии с примерным договором;

договоров поставки природного газа религиозным организациям в соответствии с примерным договором.

Правлению "Нафтогаза" поручено предпринять меры для заключения дополнительных соглашений и договоров в соответствии с вышеуказанными пунктами.

Кроме того, Кабмин предоставил согласие на совершение НАК "Нафтогаз Украина" с АО "Укртрансгаз" сделки на сумму свыше 3 млрд грн и заключение договора о предоставлении беспроцентного возвратного финансового займа.

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Как сообщалось, накануне в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

По данным БизнесЦензор, объявление чрезвычайных ситуаций региональными комиссиямии по ТЭБ и ЧС необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ по льготной цене у дочерней компании "Нафтогаза Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

В свою очередь Кабмин должен был утвердить типовый договор поставки газа бюджетникам. Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили, что проект такого документа готовится.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).