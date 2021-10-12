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Кабмин принял решение для обеспечения бюджетных учреждений газом по льготной цене

Кабмин принял решение для обеспечения бюджетных учреждений газом по льготной цене

Кабинет министров утвердил примерный договор для начала поставок природного газа бюджетным учреждениям и религиозным организациям по льготным ценам дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1234-р от 11 октября 2021 года обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом согласованы решения правления "Нафтогаза" об утверждении условий дополнительного соглашения к примерному договору ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдингˮ на поставку природного газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годах и о совершении обществом сделок, а именно по заключению:

  • дополнительных соглашений к договорам поставки природного газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годы;
  • договоров поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям в соответствии с примерным договором;
  • договоров поставки природного газа религиозным организациям в соответствии с примерным договором.

Правлению "Нафтогаза" поручено предпринять меры для заключения дополнительных соглашений и договоров в соответствии с вышеуказанными пунктами.

Кроме того, Кабмин предоставил согласие на совершение НАК "Нафтогаз Украина" с АО "Укртрансгаз" сделки на сумму свыше 3 млрд грн и заключение договора о предоставлении беспроцентного возвратного финансового займа.

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Как сообщалось, накануне в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. 

По данным БизнесЦензор, объявление чрезвычайных ситуаций региональными комиссиямии по ТЭБ и ЧС необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ по льготной цене у дочерней компании "Нафтогаза Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

В свою очередь Кабмин должен был утвердить типовый договор поставки газа бюджетникам. Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили, что проект такого документа готовится.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Автор: 

газ (7943) Кабмін (7760) Нафтогаз (3323) опалювальний сезон (1154)


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...хорошо...молодцы...
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12.10.2021 17:28 Відповісти
Главное что вовремя...
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12.10.2021 18:32 Відповісти
Теперь напечатать это решение на офигенном количестве бумаги и разослать по регионам! Будет чем топить !Бумага ведь хорошо горит!
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12.10.2021 22:58 Відповісти
Барин разрешил...
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13.10.2021 10:36 Відповісти

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