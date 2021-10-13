Wizz Air рассмотрит возможность запуска внутренних авиарейсов по Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заинтересована в рынке внутренних авиаперевозок Украины, но планов запуска конкретных рейсов пока не имеет.

Об этом на пресс-конференции, посвященной расширению маршрутной сети перевозчика, заявил президент Wizz Air Роберт Кэри, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас нет таких планов, но в принципе мы заинтересованы подобной возможностью, и я думаю, что в будущем мы уделим внимание развитию нашей деятельности на рынке внутренних авиаперевозок (в Украине, – ред.)", – сказал глава компании.

Он также отметил, что для того, чтобы выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины авиакомпании нужно будет получить соответствующее разрешение от авиарегулятора страны.

Как сообщалось, президент Wizz Air Роберт Кэри также объявил, что Wizz Air планирует разместить в Украине еще 7 самолетов и в 2021-2022 годах запустить 26 новых рейсов из 4 городов.

Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За это время на рейсах в/из Украины авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, обслужив 91 направление в 18 стран. Локальная команда Wizz Air в Украине состоит более чем из 140 человек, также в Украине базируется четыре самолета Wizz Air А320.

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 октября подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Договор должен вступить в силу сразу же после подписания.