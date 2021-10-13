Новый спикер Рады подтвердил наличие препятствий для подписания закона об олигархах
Для подписания законопроекта об олигархах действительно существуют юридические препятствия, однако Верховная Рада будет искать решение этой проблемы после рассмотрения 12-ти проектов постановлений об отмене голосования за этот закон.
Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.
"Давайте мы сначала отклоним тех 12 постановлений (блокирующих подписание законопроекта спикером и передачу его на подпись президенту, – ред.)... Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные, а найдем правильное решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал", – сказал Стефанчук.
"Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что нельзя то и это, но сегодня это требование времени, и мы должны сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и дальше мы перешли к формированию другого законодательства: антитрастового, законодательства, регулирующего деятельность политических партий, чтобы снизить влияние олигархов. Поэтому я думаю, что после того, как будет отклонено 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос (о подписании законопроекта об олигархах, – ред.) решить правильно", – добавил спикер парламента.
Напомним, согласно Регламенту и Конституции, законопроект должен подписать спикер и передать документ на подпись президенту. При этом парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах в то время, когда спикером был еще Дмитрий Разумков. Следовательно, он и должен подписать этот законопроект. При этом предусмотренные сроки для его подписания в связи с процессом смены спикера истекли.
Согласно решению Конституционного суда Украины (КС) от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007) о толковании ст.94 Основного закона, все действия предыдущего председателя парламента являются юридически значимыми и требуют продолжения в случае необходимости. При этом толкование КС касается прежде всего спикеров разных созывов, а не одного и того же.
"Опять-таки, такой ситуации ещё не было, поэтому, я думаю, мы найдем вариант. В истории Верховной Рады был только один законопроект, который не был подписан председателем Верховной Рады Украины. И я очень не хотел бы, чтобы появлялись и другие. Потому что воля зала изъявлена, и это не правильно, чтобы один человек блокировал волю 280 народных депутатов", – отметил Стефанчук.
При этом он подчеркнул, что в Регламенте парламента нет нормы, согласно которой "только конкретный спикер" должен подписывать законопроекты.
"Там просто сказано, что законы подписываются председателем Верховной Рады Украины", – добавил Стефанчук.
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. Однако после голосования оказалось, что в документе были учтены взаимоисключающие правки, для решения этой коллизии может потребоваться дополнительное голосование.
Накануне голосования неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В Офисе Зеленского связали происшествие с попыткой сорвать принятие закона, хотя, по данным СМИ, именно Шефир был основным переговорщиком ОП с олигархами.
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