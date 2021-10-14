Скандал с Мецгером не повлиял на работу "Укрэксимбанка", – НБУ

Государственный "Укрэксимбанк" работает в штатном режиме, негативных изменений финансового состояния и оттока средств из банка не наблюдается.

Об этом сообщается в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

"Наблюдательный совет и правление АО "Укрэксимбанк" обеспечивают бесперебойную работу банка и обслуживания клиентов", – отмечают в НБУ.

При этом Нацбанк ожидает, что вскоре будет объявлен конкурс на должность нового главы правления "Укрэксимбанка", по результатам которого Национальному банку должны быть предоставлены документы для согласования победителя отбора .

"С целью защиты вкладчиков и кредиторов Национальный банк и в дальнейшем будет пристально следить за развитием событий и состоянием корпоративного управления в АО "Укрэксимбанк", – подчеркивается в сообщении.

Нацбанк напоминает, что "Укрэксимбанк" является системно-важным банком и третьим по размеру общих активов в банковской системе, а следовательно его деятельность влияет на стабильность всей финансовой системы.

"Действующий менеджмент должен продолжать направлять усилия на обеспечение выполнения собственных стратегических документов, в частности относительно бизнес-деятельности и уменьшение объема неработающих кредитов", – добавили в НБУ.

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Как сообщалось, наблюдательный совет государственного АО "Укрэксимбанк" 11 октября уволил председателя правления Евгения Мецгера на основании поданного им заявления. Перед этим суд избрал для него меру пресечения по делу о нападении на журналистов в виде ночного домашнего ареста.

Вместо Мецгера исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрэксимбанк" назначен Сергей Ермаков.

Напомним, на минувшей неделе сотрудники "Укрэксимбанка"совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете из-за не понравившихся ему вопросов. У журналистов силой отобрали камеры и удалили записанное видео.

Вопрос касался выданного банком кредита на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированном Донбассе и платит налоги оккупационным властям.

Евгений Мецгер и пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала отрицали обвинения в нападении и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

В свою очередь прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и двум должностным лицам "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

До назначения главой "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был заместителем нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в "Укргазбанке". А его жену Юлию Мецгер в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет "Приватбанка". После этого оказалось, что она является кумой подруги и экс-коллеги президента Елены Кравец.