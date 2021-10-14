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Глава фракции Зеленского предложил обязать частные компании продавать газ по себестоимости

Глава фракции Зеленского предложил обязать частные компании продавать газ по себестоимости

В Верховной Раде обсуждается возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" вечером 13 октября сообщил председатель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передают Українські новини.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", – сказал депутат.

По его словам, такое обязательство должно касаться всех частных газодобывающих компаний, включая ДТЭК Рината Ахметова, компаний Игоря Коломойского и Николая Злочевского.

По словам Арахамии, такое ограничение поможет обеспечить бюджетные организации газом по приемлемой цене.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 12 октября обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года. Такая же цена будет действовать и при продаже газа теплокоммунэнерго для нужд бюджетных учреждений. По данным компании, предложением могут воспользоваться 7,5 тыс. организаций, которые потребляют около 1,5 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ для нужд населения напрямую и через посредников по цене около 7,4 грн за куб. м (без НДС и транспортировки).

Напомним, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Это повлияло на возможность Украины импортировать газ, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса. Ряд экспертных центров также указывал, что возможная приостановка транзита российского газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" зимой создаст дефицит топлива как в самой Украине, так и в странах Восточной Европы.

Автор: 

Джерело:  Українські новини
газ (7952) видобуток (1772) Арахамія Давид (74)


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Топ коментарі
+25
Мавпочка в надії підняти рейтинг гицелів зі складу СН може ляпнути все, що завгодно, хто ж її буде слухати...
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14.10.2021 14:21
+18
Беженец! Ты, этот газ из недр добывать будешь с помощью Конституции? Это бизнес, с оплатой ренты за право добычи энергоресурсов, а не совок с государственным регулированием цен. Есть Нефтегаз - вот там Кабмин может диктовать условия, а у частника цену формируют совершенно другие механизмы.
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14.10.2021 17:35
+17
якщо така дебільна ініціатива стане реальністю, то всім цим газовидобувним компаніям вигідніше буде припинити продаж газу в Україні.
продаж Нафтогазом газу релігійним організаціям за мінімальною ціною теж "чудова" шняга - а якого біса?
податки ці довбні не сплачують, тепер ще й знижки на газ отримали.
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14.10.2021 15:26
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Мавпочка в надії підняти рейтинг гицелів зі складу СН може ляпнути все, що завгодно, хто ж її буде слухати...
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14.10.2021 14:21 Відповісти
Та і ж хто їм дозволить? Ахметка з Коломошою та разом із Злочевським їх у ліжку всіх передавлять - зроблять ту роботу, яку їхні матері мали зробити багато років тому.
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14.10.2021 19:27 Відповісти
коли квартальний лох-двбйб, абізяна не може бути не двбйбом.
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14.10.2021 14:33 Відповісти
Для начала запрети это делать Нафтогазу.
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14.10.2021 14:37 Відповісти
Вот молодцы, значит Нафтогаз будет продавать по 16,8 а частников они хотят обязать продавать по стоимости добычи. Значит своя кормушка у них останется а на частниках они пропиарятся.
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14.10.2021 15:20 Відповісти
якщо така дебільна ініціатива стане реальністю, то всім цим газовидобувним компаніям вигідніше буде припинити продаж газу в Україні.
продаж Нафтогазом газу релігійним організаціям за мінімальною ціною теж "чудова" шняга - а якого біса?
податки ці довбні не сплачують, тепер ще й знижки на газ отримали.
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14.10.2021 15:26 Відповісти
возбудившимся от "возмущения" следует напомнить Конституцию Украины - статья 13 "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы...являются объектами права собственности Украинского народа"
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14.10.2021 16:02 Відповісти
Беженец! Ты, этот газ из недр добывать будешь с помощью Конституции? Это бизнес, с оплатой ренты за право добычи энергоресурсов, а не совок с государственным регулированием цен. Есть Нефтегаз - вот там Кабмин может диктовать условия, а у частника цену формируют совершенно другие механизмы.
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14.10.2021 17:35 Відповісти
тебе может напомнить КАК и КТО "добывает" эти богатства в Украине? и сколько от "щедрот" перепадает народу за ИХ богатства? если ты не в курсе - в Саудовской Аравии(ну та, что больше всех в мире добывает нефти) ВСЕЙ ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ занимается ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания и доход делят НА ВСЕХ! и в Норвегии так и в других странах, где права граждан чтут, так само! в Украине ВОРЫ пришли НА ГОТОВОЕ и сосут В СВОЙ карман! А МОЖЕТ ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ, КТО КОМУ, КОГДА И ЗА СКОЛЬКО ОТДАЛ БОГАТСТВА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕМ?!
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14.10.2021 18:43 Відповісти
Видишь ли в Украине другие законы. Нравятся они тебе или нет значения не имеет. У себя в Украине мы живем по тем которые приняты у нас. К примеру на пляже можно ходить в бикини, а в СА, которую ты привел примером, ну нельзя - арестуют. И алкоголь местным запрещен, а у нас в традиция. Еще они свинину не едят - не халяль, а нам сало с подчеревиной и парой рюмашек.... Ты об Украине только сдышал?
По поводу воров - решает суд. Известно тебе о подлоге и коррупции - в суд, а не бла бла бла.
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14.10.2021 18:59 Відповісти
видишь ли, как гражданин Украины которому уже за пятьдесят, я знаю как кем и для кого принимаются "законы" последние тридцать лет. как человек поживший не в одной стране, я имею представление о степени влияния законов на благополучие людей их принимающих и простых смертных для которых они принимались. к сожалению, все сравнения не в пользу Украины. ни в одной стране невозможен абсурд, когда граждане за свои деньги покупают газовые трубы, потом ставят их "на баланс"("узаконивают") в ГОСУДАРСТВЕННУЮ организацию, которую позже по мутной схеме прикорманивает ушлый вор и потом с подачи этого самого вора принимается "закон", по которому граждане ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ вору, УКРАВШЕМУ ИХ(!) ТРУБУ!
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14.10.2021 19:26 Відповісти
Твоя риторика очень похожа на слова моего препода по научному коммунизму в институте. Мне, как 59-летнему человеку, на 10 лет больше пришлось при совке пожить и поэтому твой словарный запас могу обогатить такими определениями как "враг народа, иностранный агент". Цену манипуляторам как ты знаю. Какие есть законы - по таким и живем. Наборы слов "воры, грабят, за счет народа" и т.д. слышал и на политинформации, и от замполита, и в институте. Болтология сгубившая страну. Как легко у вас неокммуняк по темам прыгать. Действуй, борись, обращайся - только делом, а не словесным поносом.
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14.10.2021 19:43 Відповісти
а где конкретика? платить бабуле "за доставку газа" по её трубе или нет? сравнивая государственный капитализм совка с украинским олигархическим капитализмом, последний явно проигрывает! p.s. презираю людей, призывающих ДРУГИХ "действовать", "бороться" а потом тихонько пользоваться плодами их трудов.
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14.10.2021 19:54 Відповісти
терпеть ненавижу коммуняк и пропагондонов. бла бла бла
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14.10.2021 20:18 Відповісти
Даже так? Мечтаешь поработать в колхозе за трудодни?
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14.10.2021 20:56 Відповісти
Найбільші запаси нафти, між іншим, в Венесуелі.
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14.10.2021 23:31 Відповісти
Ты бы прежде чем писать хотя бы поинтересовался темой. Саудовская Аравия не добывает больше всех в мире нефти, а находится на третьем месте по ее добыче. В Норвегии кроме большой, на 67% государственной компании "Эквинор" работают на шельфе много небольших и средних компаний, в том числе и иностранных. Ну и ещё, а как там в Венесуэле, где вся добыча исключительно государственная и страна располагает самым большим из разведанных месторождений нефти, но тем не менее уже начала нефть импортировать?
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14.10.2021 19:11 Відповісти
совершенно верно. В той же Норвегии весь доход от углеводородов идет в фонд национального благосостояния который распределяется между всеми гражданами. У нас же все идет на карман Ринатам и Беням которые в лихих 90х прихватизировали все скважины и все соки оттуда до сих пор выжимают платя 5 копеек ренты
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14.10.2021 19:28 Відповісти
готов платить рыночную цену 45 грн за куб м?
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14.10.2021 19:20 Відповісти
А что делать с тем фактом, что тарифы не поднимутся? В чей зеленый анал впихнуть эти слова скомороха и шмыгаля?
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14.10.2021 16:20 Відповісти
А бабушки должны продавать овощи тоже по себестоимости то есть не дороже 3 гр. килограмм!
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14.10.2021 17:27 Відповісти
а це ще що за новина? Тому хай вже регулює ціни на все! Тільки це закінчиться радянським синдромом - тотальним дефіцитом...Ціни будуть, а товари - ні
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14.10.2021 17:40 Відповісти
Газразверстка
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14.10.2021 19:01 Відповісти
Тупой вброс для зебирателей. Ахметка с бородатой бабушкой за такое эту абхазскую рожу в дупу ему же засунут и скажут что так и было.
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14.10.2021 19:23 Відповісти
Замість того щоб підвищувати видобуток газу державною компанією, яка насправді з року в рік його зменшує, ця абхазька мавпа пропонує по суті експропріацію приватного майна. Щось дуже схоже на більшовицькі методи правління. З чим вас і поздоровляю.
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14.10.2021 19:34 Відповісти
Зобов'язати членів фракції СН працювати за армійський раціон.
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14.10.2021 20:15 Відповісти
Ідіотен.

Хоче щоб реально не було газу.
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14.10.2021 20:18 Відповісти
Не понимаю что происходит. Ведь все эксперты по добычи газа что есть на цензоре каждый день твердят что газ народный, а себестоимость грошевая - и что единственная причина почему Украина страдает это потому что шайка жуликов сели вам на шею. Теперь, видимо потому что заявление исходит от представителя СН, все сразу переобулись в экономических либералов. Какой то диссонанс..
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14.10.2021 20:39 Відповісти
Серьезно? Вы что то путаете))) Про халяву и дешёвый газ тут только зебилы поют)
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14.10.2021 21:05 Відповісти
Hi, fellow American! Where the US are you from?
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14.10.2021 23:30 Відповісти
New York
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15.10.2021 00:18 Відповісти
New York State? City? What borough? I am in the Bronx.
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15.10.2021 10:07 Відповісти
А Венесуэла все ближе и ближе...
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14.10.2021 20:58 Відповісти
такое обязательство должно касаться всех частных газодобывающих компаний, включая ДТЭК Рината Ахметова, компаний Игоря Коломойского и Николая Злочевского. Источник: https://biz.censor.net/n3293943

Ахахахаха...
Бджоли проти меду
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14.10.2021 21:01 Відповісти
Ну почему?) Примут им компенсации из бюджета) Старая схема, ничего нового. А сколько продали населению, а сколько за границу, а какая разница)
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14.10.2021 21:09 Відповісти
пусть калоМойский свою продукцию тоже отдает по себестоимости
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15.10.2021 00:04 Відповісти
...надо обязать, НО только если хозяин недр не член СН
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15.10.2021 04:47 Відповісти
Вперед в коммунизм. Или назад.
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15.10.2021 07:23 Відповісти
100% Только полный профан в экономике, да ещё с коммуняцкими наклонностями, мог предложить такой бред.
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15.10.2021 10:47 Відповісти
кто бы подсказал зеленой абезяне что геологоразведка и эксплуатация одной скважины стоит 1 000 000 млн долл в год . поэтому разведка и добыча дожны приносить прибыль . в разумных пределах --- зеленая жюлька трындит про 1грн за куб чтобы лохам понравиться и снова пролезть в парламент . но от ее ******* бестолкового добывать мы больше не станем и газ не подешевеет .В газодобычу надо вложить миллиарды грн чтобы выйти на 20млрдов кубов в год . а деньги ..откатали.. на дорогах и еще 7млрдов откатают на университете зеленого голобородька ---- зебуинам всем привет
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15.10.2021 09:14 Відповісти
Ты либо полностью не в курсе либо врёшь за деньги. Я сам частично из этой области.

Себестоимость в 1 грн за куб это правда. Озвучена в разные времена, разными людьми. В том числе и совсем недавно топ менеджментом "Нафтогаза". Да она и в штатах примерно такая же.

Скважина под ключ в наших условиях стоит около миллиона долларов. Ваш пассаж про 1млн в год совершенно не в тему.

Геологоразведка последний раз была лет 20 назад.

Бурение практически умерло, а буровые конторы ликвидированы. У нас в городе тоже была на 24! буровых станка. Там один сторож остался.

Сейчас бурит в основном госконтора "Укрбургаз". После того как сважина пробурена/освоена она очень часто через некоторое время списывается на бумаге, а дальше добывает десятилетиями но уже в конкретный карман.
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15.10.2021 09:52 Відповісти
"Скважина под ключ в наших условиях стоит около миллиона долларов. Ваш пассаж про 1млн в год совершенно не в тему." -брехня, 1 млн це за свердловину 1 км і то до горизонту в 3 км. Тобто мін свердловина коштує 3 лями баксів 3 км. Кожний наступний км здорожчує. а тепер що робити якщо свердовина суха? навіщо говорити дурниці про собівартість в 1 грв за куб, якщо не розуміти,що туди має відноситися.
Зрештою, якщо я пробурив і заплатив всі податки- продавати маю по ціні, яка мені подобається.
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15.10.2021 11:30 Відповісти
так как же тогда бурят скважины . если 20 лет не было разведки . пробурили 10 штук . а там ни газа ни газолина . кто оплачивает такие скважины и как не вылететь в трубу с таким бурением . а землю еще надо у тер. громад купить или взять в оренду . снять чернозем . потом его на место если скважина пустая . за чей рахунок ***** весь этот бенкет . но у жюльки по 1грн куб и буровики патриоты работают без зарплаты и в дождь и в мороз
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15.10.2021 15:59 Відповісти
"Мы ввели рынок, но он не для вас, а для отмазки"
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15.10.2021 11:00 Відповісти
Тоді газ взагалі зникне...
От жеж, плять, обрали піввареникові цибуляїди, владу...
Зате посміємось...
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15.10.2021 11:08 Відповісти
Следствие скрывает личность третьего в ресторане с Поляковым. Ибо личность эта непосредственно связана с Арахамией.
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15.10.2021 12:02 Відповісти
Я б навпаки запропонував державі повністю вийти з бізнесу та припинити втручання,та зосередитися на державотворені,бо про українську корупцію в світі вже байки складають!
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15.10.2021 14:42 Відповісти

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