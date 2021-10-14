Глава фракции Зеленского предложил обязать частные компании продавать газ по себестоимости

В Верховной Раде обсуждается возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" вечером 13 октября сообщил председатель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передают Українські новини.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", – сказал депутат.

По его словам, такое обязательство должно касаться всех частных газодобывающих компаний, включая ДТЭК Рината Ахметова, компаний Игоря Коломойского и Николая Злочевского.

По словам Арахамии, такое ограничение поможет обеспечить бюджетные организации газом по приемлемой цене.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 12 октября обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года. Такая же цена будет действовать и при продаже газа теплокоммунэнерго для нужд бюджетных учреждений. По данным компании, предложением могут воспользоваться 7,5 тыс. организаций, которые потребляют около 1,5 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ для нужд населения напрямую и через посредников по цене около 7,4 грн за куб. м (без НДС и транспортировки).

Напомним, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Это повлияло на возможность Украины импортировать газ, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса. Ряд экспертных центров также указывал, что возможная приостановка транзита российского газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" зимой создаст дефицит топлива как в самой Украине, так и в странах Восточной Европы.