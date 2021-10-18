Белорусские производители автобусов и грузовиков оспорили санкции Евросоюза

Подпавшие под европейские санкции белорусские компании "МАЗ", "БелАЗ" и "Белаэронавигация" подали иски об отмене решений Совета Евросоюза о наложении на них санкций.

Информация об исках белорусских компаний опубликована в официальном журнале ЕС, передает Интерфакс-Украина.

В частности, "МАЗ" и "БелАЗ" оспаривают решения Совета ЕС от 21 июня 2021 года об ограничительных мерах в связи с ситуаций в Беларуси. В качестве аргумента обе компании отмечают некорректное указание своего официального наименования в документах ЕС, что не позволяет идентифицировать указанное в решении Совета ЕС лицо.

Так, в документах ЕС указано ОАО "МАЗ", а в иске говорится, что официальное наименование компании – ОАО "Минский автомобильный завод" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз".

"БелАЗ" также констатирует, что его официальное наименование не ОАО "БелАЗ", а ОАО "БЕЛАЗ" –- Управляющая компания "Белазхолдинга".

Кроме того, обе компании утверждают, что оспариваемые санкции содержат фактически неверные и необоснованные основания для их назначения.

Госпредприятие "Белаэронавигация" в своем иске утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС не имеют фактического обоснования и настаивает на несоблюдении принципа соразмерности в связи с тем, что оспариваемые санкции рискуют поставить под угрозу обеспечение безопасности полетов в международной авиации.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В сентябре в Минпроме Беларуси отмечали, что подпавшие под западные санкции белорусские машиностроительные предприятия "МАЗ", "БелАЗ", "Амкодор" испытывают сложности в работе на европейском и американском рынках, в том числе недополучают важные комплектующие.