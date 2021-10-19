"Идея Банк" выставит на продажу проблемные кредиты на 1,7 миллиарда

"Идея Банк" планирует выставить на торги 41 тыс. кредитов физлиц на сумму 1,7 млрд грн в рамках реализации программы по уменьшению неработающих активов (NPL).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что кредиты будут разделены на лоты по 4-6 тыс., участники торгов смогут купить как отдельные лоты, так и весь пул предоставленных кредитов. Кроме того, на торги будут выставлены 439 автокредитов.

Указывается, что в портфель входит кредиты физлиц, без совершения судебного процесса, с прозрачностью платежей более 360 дней.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Ранее сообщалось, что банковская система с 1 января 2020 года уменьшила уровень неработающих кредитов (NPL) до 35% на 1 сентября. Наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфели NPL на 108 млрд грн, что составляет около 80% от общего сокращения в банковской системе.