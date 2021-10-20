В Украине зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 20 октября в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 447 детей и 435 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 5 468 человек, умерло 495 пациентов, выздоровело – 7 605. Кроме того, совершили 137 355 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровело – 2 344 799, летальных случаев зафиксировали 61 843, также провели 13 709 705 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 8 207 903 человек, за прошедшие сутки – 226 587. Полностью иммунизированы 6 658 010 украинцев.

Днем ранее, 19 октября, сообщали о 15 579 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 18 октября – о 9 524 новых случаях заболевания.