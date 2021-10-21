Киев ужесточит карантинные ограничения накануне попадания в "красную" зону, – Кличко

Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева 22 октября примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую город попадет в ближайшее время.

Об этом во время заседания Киевского городского совета сообщил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Так как ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных…Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", – сказал он.

Также Кличко поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию про вакцинации жителей Киева. Он напомнил, что на сегодняшний день 98% госпитализирвоанных к больницы города – не вакцинированы. Процент невакцинированных среди умерших пациентов – 99%.

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Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 октября установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.

С 15 октября действует "красный" уровень на территории Херсонской области, а с 18 октября – на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.