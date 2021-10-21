"Укрэксимбанк" выставил на продажу кредиты проблемных должников на 24 миллиарда

Государственный "Укрэксимбанк" объявил о начале масштабной распродажи прав требования по кредитам проблемных заемщиков, которые не сотрудничают с банком о добровольном урегулировании задолженности.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках применения этого инструмента в ближайшее время на электронные аукционы будут выставлены неработающие кредиты заемщиков-юридических лиц, общий объем которых достигает десятков миллиардов гривен.

Первый выставленный лот – права требования по кредитному договору и дебиторская задолженность заемщика с обеспечением в виде недостроенного комплекса премиум-класса Sky Towers площадью 223 тыс. кв. м в центре столицы. Торги со стартовой ценой в 7,15 млрд грн состоятся 3 ноября на аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции).

В банке уточнили, что всего на текущий момент на торги выставлено 7 лотов на общую сумму свыше 24 миллиардов гривен.

"Процесс продажи прав требования по NPL предусматривает проведение нескольких английских и голландских аукционов с поэтапным снижением цены. На первом аукционе права требования выставлены по цене, равной размеру задолженности заемщика перед банком. Переход к следующим аукционов будет происходить при наличии спроса на определенный лот и при условии, что применение этого сценария будет наиболее экономически выгодным для банка", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" за первое полугодие 2021 года списал неработающие кредиты на 11,4 млрд грн, в том числе во втором квартале – на 10,8 млрд грн.

"Укрэксимбанк" по итогам первого полугодия 2021 года получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн.

2020 год "Укрэксимбанк" закончил с убытком 5,59 млрд грн, став самым убыточным среди украинских банков.