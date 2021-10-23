Молдова попросила у Украины 15 миллионов кубометров газа, – Герус

Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн кубометров газа.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в Telegram.

При этом он добавил, что "ни о каких 1 млрд кубометров речи не идет".

"Реальность такова, что единственное, чего Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за 4 месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале этот газ будет наиболее нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – отметил Герус.

По его словам, в украинских газохранилищах находится 18,4 млрд кубометров газа.

"Объем 15 млн кубометров – это 0,08% от наших запасов на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем для страны уже в ближайшие дни – на период до подписания нового газового контракта. Такие действия – это определенная форма "аварийной помощи", это правильная практика добрососедских отношений", – добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совет национальной безопасности и обороны принял решение оказать помощь Молдове с поставками газа. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Как сообщалось, Молдова ввела чрезвычайное положение из-за нехватки газа на 30 дней из-за падения давления в газовой сети. Во время действия ЧП Нацкомисия будет издавать распоряжения, которые обязаны будут выполнять центральные и местные власти, а также экономические агенты и граждане страны. В то же время решения комиссии будут касаться лишь газовой отрасли и принятия мер для устранения проблем с обеспечением граждан и всей страны газом.

Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдова получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров, пишет Интерфакс.

До этого в "Молдовагаз" сообщили, что контракт с "Газпромом" продлили на один месяц лишь за несколько часов до его истечения. В связи с этим, у "Газпрома" не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь.