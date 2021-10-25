Мінекономіки оголосило відбір незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Міністерство економіки розпочинає конкурсний відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Як зазначає міністр Олексій Любченко, прийом документів від кандидатів триватиме до 6 грудня цього року, передає пресслужба відомства.

"Якнайшвидше проведення конкурсу з відбору незалежних членів правління для Нафтогазу – пріоритет для уряду, зважаючи на поточну ситуацію на ринку енергоносіїв та усі зовнішні виклики, які маємо",– зазначив він.

Також Любченко висловив сподівання, що через прозорий конкурсний процес призначення, для "Нафтогазу" вдасться обрати високопрофесійну наглядову раду та зазначив, що перед новою командою від Кабміну будуть поставлені чіткі та амбітні завдання.

"Держава не може допустити кризи корпоративного управління в Нафтогазі. Зараз це вже питання економічної безпеки. Тому створення професійної та збалансованої наглядової ради є необхідністю в умовах складного періоду для галузі", – підкреслив міністр.

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Раніше повідомлялося, що в кінці вересня Кабінет міністрів змінив склад правління НАК "Нафтогаз України". Зокрема, були припинені повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка. Водночас новими членами правління призначили Олену Байченко, Владислава Воловика, Маврикія Калугіна та Романа Чумака.

Кабінет міністрів також припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після того, як на початку вересня всі три незалежних члени наглядової ради подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради.

Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.

Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дрил (фінансовий директор).