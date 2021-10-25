Українська ГТС повністю готова до опалювального сезону, – "Оператор ГТС"

Всі підрозділи і об’єкти "Оператора ГТС України" готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Про це повідомив головний інженер "Оператора ГТС" Юрій Зябченко.

"Газотранспортна система України повністю готова до роботи в опалювальний період 2021-2022 років. Комплекс ремонтних робіт на трубопроводах, компресорних і газорозподільних станціях виконано на 100%. Відтак "Оператор ГТС" готовий гарантувати безпечне та стабільне транспортування газу європейським та українським споживачам", – сказав Зябченко.

Підготовка до опалювального сезону 2021/2022 року тривала протягом травня-вересня 2021 року, а сумарна вартість робіт і поставлених матеріалів сягнула 452,1 млн грн.

Раніше прем'єр-міністр Укоіїни Денис Шмигаль заявив про повну готовність до опалювального сезону.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" ввечері 12 жовтня оприлюднив свою пропозицію щодо постачання газу бюджетним і релігійним організаціям з фіксованою ціною на рівні 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування і ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається на термін 15 місяців – до кінця 2022 року. Така ж ціна діятиме і при продажу газу теплокомуненерго для потреб бюджетних установ.

Крім того, "Нафтогаз" продає газ для потреб населення безпосередньо і через посередників за ціною близько 7,4 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування). У той же час вартість газу в рамках річного тарифного плану для населення становить 7,96 грн за кубометр.