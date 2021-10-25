Нацбанк зареєстрував ще дві колекторські компанії

Національний банк України ухвалив рішення про надання статусу колекторських компаній для ТОВ "Вердикт Консалтинг" (ЄДРПОУ 39311445) та ТОВ "Колекторська компанія "Вердикт" (ЄДРПОУ 36698209).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином на сьогодні Національним банком зареєстровано 49 колекторських компаній.

Крім того, Нацбанк прийняв рішення про внесення ТОВ "ФК "Вектра", ТОВ "ФК "Брейн Капітал", ТОВ "Кредо Голд" до Державного реєстру фінансових установ та ТОВ "Агротек-Інвест" – до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати фінансові послуги.

Зокрема, "ФК "Вектра", ТОВ "ФК "Брейн Капітал" та ТОВ "Кредо Голд" отримали по три ліцензії на надання фінансових послуг – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з фінансового лізингу та на надання послуг з факторингу.

ТОВ "Агротек-Інвест" наразі ще не має ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

Читайте также: Банки очікують рекордного попиту на кредити від бізнесу, – опитування НБУ

Нагадаємо, закон про регулювання роботи колекторів був прийнятий Верховною Радою 19 березня і набрав чинності 14 липня.

Документ встановлює основні вимоги до роботи колекторів. Наприклад, заборону дзвонити боржникові з 20:00 до 08:00, більше двох разів в день, повідомляти про борг третім особам, вимагати від родичів погасити борги. Крім того, кредитні та колекторські компанії повинні будуть дотримуватися правил етичної поведінки з боржниками.

З метою регулювання діяльності колекторів Національний банк створив Реєстр колекторських компаній. НБУ також отримав повноваження щодо здійснення нагляду за дотриманням колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

У свою чергу споживачі отримали право вимагати від колекторів підтверджуючі документи щодо заборгованості, а також звертатися до Національного банку в разі порушення кредитодавцем або новим кредитором і/або колекторською компанією законодавства в сфері споживчого кредитування, в тому числі порушення вимог до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості.