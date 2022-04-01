Нацбанк погодив нового голову правління "Укрексімбанку"

Національний банк погодився з призначенням виконувача обов’язків голови правління державного "Укрексімбанку" Сергія Єрмакова на посаду голови правління банку.

Як повідомили в банку, після завершення війни планується проведення повноцінного конкурсу із відбору голови правління банку, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією "Укрексімбанку", Єрмаков з 2002 до 2005 року працював в управлінні роздрібним бізнесом в "Альфа-Банку", з 2006 до 2016 року обіймав посади від начальника відділу до директора департаменту планування та фінансового аналізу, заступника фіндиректора, віцепрезидента, директора стратегії "Альфа-Банку".

Після цього з 2016 по 2017 рік працював фіндиректором, членом правління "Укрсоцбанку", а з 2017 по 2019 рік – заступник голови правління "ТАСкомбанку".

Членом правління "Укрексімбанку" Єрмакова призначено з 1 квітня 2020 року. Виконувати обов'язки голови правління банку він почав з 12 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, 11 жовтня наглядова рада звільнила з посади голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Перед цим суд обрав для нього запобіжний захід у справі про напад на журналістів у вигляді нічного домашнього арешту. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.



Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та прес-служба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском".

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.