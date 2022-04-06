США припинили імпорт нафти з Росії минулого тижня

США припинили імпорт російської нафти на тижні, що завершився 1 квітня.

Про це свідчать дані управління енергетичної інформації Міненерго США, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому минулого тижня США імпортували з Росії 100 тис. барелів на добу.

Востаннє США припиняли закупівлю російської нафти на тижні з 19 по 25 лютого, проте відновили її імпорт вже наступного тижня у максимальних для 2022 року обсягах – 148 тис. б/д. У середньому за підсумками березня імпорт нафти із РФ становив 52 тис. б/д.

На початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти із Росії.

Найбільшим постачальником нафти в США за підсумками минулого тижня залишається Канада (майже 3,9 млн б/д), на другому місці – Мексика (619 тис. б/д), яка випередила Саудівську Аравію (573 тис. б/д). Понад 200 тис. б/д країна купувала у Колумбії, трохи більше 70 тис. б/д – у Іраку, Еквадору та Бразилії.

Минулого тижня США, крім імпорту нафти з Росії, також припинили її постачання з Нігерії та Тринідаду та Тобаго.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) погодили вивільнення зі стратегічних запасів (SPR) 60 млн барелів нафти додатково до 180 млн барелів, які мають намір випустити США.