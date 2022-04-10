Україна зняла заборону на експорт яловичини

Україна відмовилася від введеної 5 березня заборони на експорт живої великої рогатої худоби (ВРХ), м'яса ВРХ мороженого та м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса ВРХ.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №422 від 9 квітня.

Так, замість нульових квот запроваджено ліцензування експорту цих товарів.

Як повідомлялося, уряд України 5 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, було включено пшеницю, кукурудзу, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникову олію.

Тоді ж уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.