Росія припинила постачання газу до Польщі (оновлено)

Польща з ранку 26 квітня не отримує російський природний газ газогоном "Ямал-Європа".

Як свідчать дані європейських газотранспортних операторів, близько 4:00 ранку потік газу на газовимірювальній станції "Кондратки" на кордоні з Польщею упав до нуля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він падав до нуля і вночі 24 квітня, коли прокачування газу зупинялося, а потім знову поновлювалося.

Однак цього разу Росія могла припинити постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом через відмову оплачувати постачання палива в рублях, повідомляє польське видання Onet з посиланням на джерела в уряді країни та нафтогазовій компанії PGNiG.

Видання зазначає, що наразі в уряді Польщі проходить нарада з цього приводу, офіційні коментарі мають бути оприлюднені сьогодні пізніше.

"Ми враховуємо різні сценарії і готові до них", – наголосив представник PGNiG.

Інформацію про значне скорочення об’ємів транспортування газу, а потім про його призупинення неофіційно підтвердили і в уряді Польщі, зазначивши, що "Газпром" не повідомив польську сторону про причини призупинення поставок.

Співрозмовники видання вказують, що минулої п’ятниці, 21 квітня, закінчився термін оплати за постачання російського газу в Польщу, за які Росія вимагала розрахуватися в рублях.

Водночас російський "Газпром" не підтверджує призупинення постачання газу до Польщі, повідомляє Інтерфакс. Водночас в "Газпромі" заявили, що Варшава "зобов'язана заплатити за постачання газу відповідно до нового порядку платежів", тобто в російських рублях.

Однак раніше сьогодні уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що Польща не планує сплачувати за російський газ у рублях.

PGNiG та газотранспортний оператор Gaz-System повідомили у п’ятницю, що постачання газу польським споживачам наразі здійснюються стабільно, однак у зв'язку із загрозою призупинення поставок російського газу ситуація контролюється на постійній основі.

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Як повідомлялося, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Євроуомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.