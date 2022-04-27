Росія втратила статус надійного постачальника газу, – уряд Німеччини

Федеральний уряд Німеччини більше не вважає Росію надійним партнером після припинення постачання газу до Болгарії та Польщі, у зв’язку з цим Берлін вживатиме заходів для зменшення залежності від російського газу.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, повідомляє Deutsche Welle.

Він наголосив, що позиція Москви знову демонструє, що на Росію не можна покладатися у довгостроковій перспективі.

За його словами, зараз на порядку денному стоять зусилля офіційного Берліна для зменшення залежності від постачання російського газу.

"Що швидше це станеться – то краще", – зазначив Хебештрайт.

Він додав, що Німеччина оплачуватиме постачання газу з РФ у євро через "Газпромбанк", який сам повинен конвертувати цю валюту у рублі.

Водночас міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек заявив, у 2021 році Німеччина імпортувала 55% газу з Росії, однак зараз цей показник вдалося зменшити до 35%. Раніше міністр зазначав, що протягом восьми тижнів після початку Росією війни в Україні Берлін зміг знизити частку нафти, що імпортується з РФ, з 35% до 12%.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Болгарська газова компанія Bulgargas та польська державна нафтогазова компанія PGNiG відмовились оплачувати газ в рублях, як цього вимагає Росія. Водночас влада Болгарії та Росії нагадує, що вимога платити за газ в рублях порушує умови контрактів, укладених самим "Газпромом".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.