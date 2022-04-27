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Хакери зламали понад 80 критичних для Росії баз даних, – Федоров

федоров,михаил

Хакери вже зламали понад 80 баз даних, які є критичними для Росії.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зламано більше ніж 80 баз даних, які є критичними для РФ, це бази даних громадян, бізнесу, досить сенситивні дані. Цифрова блокада зробила, наприклад, так, що сьогодні "ВКонтакте" не можуть навіть сервери собі купити", – розказав Федоров.

Він зазначив, що російська сфера кібербезпеки дуже постраждала через санкції. 

Раніше повідомлялося, що російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців, також зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.

Автор: 

росія (14278) хакер (461) кібербезпека (472)


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