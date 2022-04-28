Прем'єр Словаччини запропонував назавжди скасувати дію імпортних мит на український експорт

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер пропонує замість припинення на рік назавжди скасувати дію імпортного мита на український експорт до ЄС.

Про це Хегер написав у Twitter.

"Рішуче вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію знизити мита на імпорт з України в ЄС до нуля терміном на один рік. Це теж один із елементів словацького плану для України, яким я поділився на саміті у Версалі. Тільки не на рік, а назавжди", – написав Хегер.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до ЄС.

До того Велика Британія достроково скасувала мита на товари з України.