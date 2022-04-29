Видобуток нафти в Росії у квітні впав на 9%, – ЗМІ

Середньодобовий видобуток у Росії в умовах санкцій ЄС та США через вторгнення в Україну за 26 днів квітня впав майже на 8,7%, порівняно з березнем, – до 1,37 млн ​​тонн.

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на джерела в російському уряді, адже Міненерго РФ ще у березні припинило публічно розкривати дані про видобуток та переробку нафти.

За словами співрозмовників, серед найбільших російських нафтокомпаній найбільше видобуток впав у "Роснєфті" – майже на 20%, до 370 тис. тонн на добу. При цьому спостерігається тенденція подальшого скорочення: видобуток "Роснєфті" 26 квітня становив 367 тис. тонн на добу.

При цьому падіння видобутку нафти підрозділами "Роснєфті" у Поволжі сягає 40%. Співрозмовники видання пояснюють це тим, що одночасно різко впала переробка на розташованих у регіоні НПЗ.

Крім того, значне скорочення виробництва торкнулося проєкту "Сахалін-1" (СП ExxonMobil, ONGC, Sodeco і "Роснєфті"). Оператор проекту "Ексон Нєфтєгаз Лімітед" скоротив видобуток майже на 11% – до 25,3 тис. тонн на добу.

Водночас видобуток "Газпром нєфті" за 26 днів квітня скоротився лише на 4% – у середньому до 108 тис. тонн на добу. "Сургутнафтогаз" знизив виробництво також на 4% – до 163 тис. тонн.

Читайте також: Німеччина готова підтримати ембарго на нафту з РФ, – ЗМІ

Єдиною великою російською нафтокомпанією, що зберігає рівень видобутку, став "Лукойл". У квітні він збільшив виробництво нафти на 0,5% – до 219,5 тис. тонн на добу. Ймовірно, компанія змогла зберегти обсяги, збільшивши експорт на свої НПЗ у Європі та використовуючи переваги наявності власного трейдера Litasco.

У цілому нині експорт нафти з РФ, попри зниження видобутку, збільшується внаслідок скорочення переробки. За 26 днів квітня експорт зріс на 8,8% щодо березня до 709,3 тис. тонн на добу.

Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.