Центробанк РФ погіршив прогнози щодо росту інфляції в країні

Центробанк РФ прогнозує, що інфляція в країні за підсумками 2022 року становитиме 18-23%. Наступного року знизиться до 5-7%, а 2024-го – повернеться до цільових 4%.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на заяву Банку Росії.

Також, відповідно до оновленого прогнозу, економіка Росії у 2022 році скоротиться на 8-10%. Водночасу 2023 році економіка не зростатиме – Центробанк РФ прогнозує динаміку ВВП від -3 до 0% "через ефект бази першого кварталу 2022 року".

У 2024 році економічне зростання становитиме 2,5-3,5%. При цьому, зниження потенціалу економіки може бути більшим, ніж передбачається в базовому сценарії, визнає регулятор.

Зазначається, що наразі в РФ відбувається "стиснення" споживчої та ділової активності на тлі зниження споживчого попиту і схильності населення до заощадження, пояснює ЦБ. Підприємства відчувають труднощі у виробництві та логістиці, зазначає регулятор.

Крім того, очікується обвальне падіння експорту та імпорту. Обсяг експорту скоротиться на 17-21% до минулого року, імпорту – на 32,5-36,5%. Наступного року падіння продовжиться, експорт та імпорт зможуть вийти на незначне зростання лише у 2024 році.

Водночас Банк Росії знизив ключову ставку з 17% до 14% річних. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ради директорів 29 квітня.

Раніше очільник Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявляв, що інфляція в Росії за підсумками 2022 може бути в діапазоні від 17% до 20%.

Як повідомлялося, інфляція в РФ у березні розігналася до 7,61% після 1,17% у лютому та 0,99% у січні. Це максимальний показник із січня 1999 року, коли інфляція становила 8,38%.