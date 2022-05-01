США очікують від інших держав посиленої та довгострокової допомоги Україні

США очікують, що інші держави надаватимуть Україні посилену довгострокову допомогу.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, передає DW.

"Інші країни, ми очікуємо, що вони активізуються і це буде постійна робота", – зазначила Псакі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив у Конгресу США $33 млрд для допомоги Україні. Із них $20 млрд буде виділено у вигляді військової допомоги, $8,5 млрд – прямої економічної допомоги уряду та $3 млрд – на гуманітарну та продовольчу допомогу.

За словами американського президента, ціна війни в Україні "недешева", але "поступитися агресії буде дорожче".

Із початку повномасштабного вторгнення США виділили Україні вже понад $3 млрд безпекової допомоги.

Пізніше Палата представників США підтримала закон щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну.